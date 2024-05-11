محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة أوسيم

كتب- محمد أبو بكر:



أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قرارًا باعتماد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة أوسيم.



جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وموافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلي.



وأكد اللواء أحمد راشد، أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.



وشدد محافظ الجيزة، على أهمية المخططات التفصيلية في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.



وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وشمل قرار محافظ الجيزة، أن يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.

