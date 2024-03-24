دعم إماراتي ممتد وشراكة استراتيجية.. إشادة برلمانية بزيارة محمد بن زايد لمصر

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، لمصر، تمثل أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدَين.

وأضاف محسب أن اللقاء تناول مناقشة سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبَين الشقيقَين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري- الإماراتي، من دعامة أساسية؛ لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وقال النائب إن العلاقات المصرية- الإماراتية قوية وممتدة وتتمتع بقدر كبير من الخصوصية، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر؛ من 1.4 مليار دولار (الدولار يعادل نحو 30.80 جنيه في المتوسط) خلال العام المالي 2020- 2021 إلى 5.7 مليار دولار خلال عام 2021 - 2022 بزيادة بلغت نسبتها 300.8 ٪، كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، وحسب الإحصاء سجلت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 39.1 مليون دولار خلال عام 2021.

وأضاف عضو مجلس النواب أن السياق الخاص بالزيارة يغلب عليه الجانب الاقتصادي وترسيخ آليات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الإماراتية في مختلف القطاعات، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر، مؤكدًا أن البلدين الشقيقين تربطهما علاقات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة، لافتًا إلى أن قيمة الصادرات المصرية للإمارات بلغت خلال أول 11 شهراً من عام 2022 نحو 1.8 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وشدد محسب على أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر؛ هي تتويج للشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التاريخية المتنامية بين البلدَين على مختلف الأصعدة، وتأكيدًا للدعم الإماراتي الممتد للدولة المصرية، والذي كان آخره صفقة الاستثمار المباشر لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.