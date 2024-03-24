حياة كريمة.. توزيع 43 ألف كرتونة مواد غذائية على الأُسر الأولى بالرعاية بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالدعم المُقدَّم من مؤسسة "حياة كريمة"، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، والذي بلغ ٤٣ ألف كرتونة مواد غذائية؛ يتم توزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية في المحافظة، ضمن حملات طرق الأبواب التي تنفذها المؤسسة للوصول إلى الحالات المستحقة.

ووجه راشد، حسب بيان اليوم الأحد، الشكر إلى مؤسسة حياة كريمة؛ لدعمها المحافظة، مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، من خلال دعمهم بالسلع الأساسية إلى جانب تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كل صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار وإقامة المعارض والمنافذ السلعية بأسعار مخفضة.

وجاءت تصريحات المحافظ، خلال استقباله قافلة مواد غذائية بإجمالي ١٠٠٠ كرتونة، مقدمة من حياة كريمة؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتجسد نموذجًا للشراكة، وإدراكاً لأهمية روح التكاتف الاجتماعي في دعم الأُسر الأولى بالرعاية، خصوصًا خلال شهر رمضان الكريم.

وعاين المحافظ محتويات الكراتين الغذائية والتي تضم السلع الأساسية، كالآتي (الأرز، السكر، المكرونة، الزيت، الصلصة، الشاي، الفول، البقوليات)، مؤكداً الدور المهم للعمل الأهلي والمجتمعي في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك من خلال العمل على إطلاق الكثير من المبادرات الخيرية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل الاجتماعي.

وأشاد راشد بالجهود التي تبذلها مؤسسة حياة كريمة في تقديم وجبات الإفطار الجاهزة على الأُسر الأولى بالرعاية بكل قطاعات المحافظة، حيث تم توزيع أكثر من ١٠ آلاف وجبة إفطار تم إعدادها داخل مطبخ الخير المتنقل على المستحقين بجميع قطاعات المحافظة مع استمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وحرص المحافظ على تحفيز المتطوعين الشباب من مؤسسة حياة كريمة، مشيداً بدورهم الخيري الكبير في مساندة والتسهيل على أهالينا، مشدداً على ضرورة الاستمرار في توسيع دوائر الخير لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.