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BBC

غرفة شركات السياحة: إجراءات رادعة ضد من يحمل تأشيرة حج غير قانونية

08:41 م الخميس 09 مايو 2024

علاء الغمري

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كتب- حسن مرسي:

أكد علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة تعمل على تنظيم التأشيرات، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم تأشيرات الحج، من خلال الحصول على باركود من بوابة الحج والعمرة.

وقال الغمري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدخلاء والسماسرة يخدعون بسطاء المواطنين بتأشيرات زيارة على أنها تصلح للحج، خاصة بعد الارتفاع في أسعار الحج الرسمي.

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن السعودية تتخذ إجراءات رادعة ضد من يحمل تأشيرة غير قانونية، مؤكدا أن الحج بالتحايل غير شرعي والأزهر الشريف اثبت ذلك لأن "الحج لمن استطاع إليه سبيلا".

علاء الغمري تأشيرة حج غير قانونية تنظيم تأشيرات الحج بوابة الحج والعمرة غرفة شركات السياحة برنامج صناع القرار
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