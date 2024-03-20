إعلان

BBC

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

08:49 م الأربعاء 20 مارس 2024

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا


كتب - نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد القصير وزير الزراعة و اللواء هشام آمنة وزير الإدارة المحلية بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي كان محدد لها أن تنتهي منها الحكومة لتفعيل القانون طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أنه لا زالت حتى الآن هناك تعديات من جانب بعض المواطنين على الأراضى الزراعية ومخالفات فى المدن الجديدة من خلال البناء بشكل مخالف، مما يضيع ويهدر أموالا طائلة على الدولة تتعدى قيمتها ٦ مليار دولار.

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أين قانون التصالح فى مخالفات البناء؟، خاصه وأنه ثالث قانون يتم إصداره من مجلس النواب، حيث كانت هناك لائحتين سابقتين لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدة أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ليست بالأمر الصعب، وبالتالى ليس هناك أى مبرر للإنتظار لمدة ٣ أشهر لإصدار اللائحة.

وأوضحت أننا فى حاجة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، حتى لا نفتح أبواب للفساد والبناء المخالف ويكون ذلك سبب فى خسارة الدولة لمليارات الجنيهات، ونحن فى أشد الحاجة إلى كل جنيه يدخل للخزانة العامة للدولة.

مجلس النواب إيفلين متى قانون التصالح

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأربعاء بحلول تعاملات المساء؟
دولار الشراء في البنوك تحت 47 جنيها لأول مرة منذ التعويم
تدخل أمني سريع.. تفاصيل واقعة "أسد التجمع" وتحديد صاحبه (ما حدث حتى الآن)
بعد الأمطار والثلوج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
هل موسيقى "العتاولة" مقتبسة من مسلسل إسرائيلي؟ ناقد موسيقي يجيب
"فيه حاجة غلط".. مجدي الجلاد يُعلق على أسعار السلع ويوجه رسالة للحكومة (فيديو)