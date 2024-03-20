بيان عاجل بالبرلمان بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح



كتب - نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد القصير وزير الزراعة و اللواء هشام آمنة وزير الإدارة المحلية بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي كان محدد لها أن تنتهي منها الحكومة لتفعيل القانون طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أنه لا زالت حتى الآن هناك تعديات من جانب بعض المواطنين على الأراضى الزراعية ومخالفات فى المدن الجديدة من خلال البناء بشكل مخالف، مما يضيع ويهدر أموالا طائلة على الدولة تتعدى قيمتها ٦ مليار دولار.

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أين قانون التصالح فى مخالفات البناء؟، خاصه وأنه ثالث قانون يتم إصداره من مجلس النواب، حيث كانت هناك لائحتين سابقتين لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدة أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء ليست بالأمر الصعب، وبالتالى ليس هناك أى مبرر للإنتظار لمدة ٣ أشهر لإصدار اللائحة.

وأوضحت أننا فى حاجة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، حتى لا نفتح أبواب للفساد والبناء المخالف ويكون ذلك سبب فى خسارة الدولة لمليارات الجنيهات، ونحن فى أشد الحاجة إلى كل جنيه يدخل للخزانة العامة للدولة.