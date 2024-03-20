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BBC

تضم مشروعات التخرج.. أمين "الأعلى للجامعات" يكشف تفاصيل إنشاء منصة إلكترونية موحدة

02:22 م الأربعاء 20 مارس 2024

المجلس الأعلى للجامعات

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كتب- عمر صبري:
شارك الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات في جلسة حوارية للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بحضور الدكتور منى هجرس، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر سالم، نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية لشئون التحول الرقمي بأمانة المجلس؛ حول مقترح النائبة راجيه الفقي، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا؛ بشأن إنشاء منصة إلكترونية موحدة تشمل جميع المشروعات التطبيقية التي يقدمها الطلاب كمشروعات للتخرج من مختلف الكليات ومن كافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

تهدف المنصة إلى تعظيم وتحقيق أقصى استفادة من المشروعات التطبيقية التي يقوم بتنفيذها طلاب الجامعات من كافة التخصصات والتي تتيح لهم إمكانية تسويق تلك الأفكار والمشروعات على نحو أكثر تكاملاً للبدء في خطوات الاستثمار الفعلي.

كما أنه يمكن ربط تلك المشروعات بالخرائط الاستثمارية الإقليمية وإتاحة الدعم والتمويل للمشروعات المتميزة لطلاب الجامعة مع تشكيل لجان متخصصة لإعداد دراسات اقتصادية سوقية وتسويقية للمشروعات وتصنيفها وتقييمها كي يتمكن الطلاب من تطويرها لوصول لصياغة متكاملة لها وعمل معارض دورية بالاشتراك مع المجتمع المدني لعرض المشروعات المتكاملة على المستثمرين ومن خلال تلك الفاعليات المتميزة يتم الربط بين الجامعات والمخرجات الخاصة بها وبين القطاع الخاص والبحث العلمي.

المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت مشروعات التخرج

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