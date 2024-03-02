ربنا ينتقم من اللي عمل فيه كدة.. مصطفى كامل ينهار بسبب وفاة حلمي بكر

كتب- محمد شاكر

بكى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، على الهواء، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، بسبب وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر.

وقال كامل: فوجئت منذ ثلاثة أشهر، بوجود القامة الكبيرة حلمي بكر، في غرفة في دور ثالث، وكلنا في النقابة تحدثنا وقلنا: "هاتولنا الأستاذ حلمي"، فطلعت علينا سيدة من عائلته لا أريد أن أذكر اسمها تقول إنه لا يريد أن يعالج في مستشفيات النقابة، رغم أن النقابة متعاقدة مع أهم وأكبر المستشفيات في مصر ومنها مستشفيات القوات المسلحة.

وانهار كامل، مؤكدا أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الشخصيات التي رفضت علاجه، قائلا منذ يومين تحدثت مع الفنانة نادية مصطفى وابنه هشام، وهناك رسائل صوتية لابد أن تحقق فيها الجهات المسئولة.

وأضاف كامل: "ربنا ينتقم من اللي عمل في الراجل ده كدة في اخر أيامه، أنا مش عارف اتكلم".