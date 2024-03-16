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BBC

فرص سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة

07:00 ص السبت 16 مارس 2024
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار واتباع التعليمات التي تصدرها الهيئة بصفة مستمرة.

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الطقس القاهرة الكبرى السواحل الشمالية أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية النشرات الجوية

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