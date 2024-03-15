مدبولي يؤكد دعم مصر لليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه

(أ ش أ) :

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على دعم مصر لليمن وحكومتها الشرعية والحرص على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها.

ونوه مدبولي - في اتصال تلقاه من رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم الجمعة بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليمن، والحرص المشترك على الدفع بها الى آفاق رحبة من التطور والنماء.

وبحث الجانبان، علاقات التعاون التاريخية والمتينة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد وجهات النظر.

وذكرت "سبأنت" أنه جرت مناقشة التطورات الحالية في البحر الأحمر وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والبيئية على اليمن ومصر ودول المنطقة عموما، والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما تبادل مدبولي وابن مبارك خلال الاتصال التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتمنيات للبلدين الشقيقين وشعبيهما وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير والاستقرار والازدهار.

اقرأ أيضا:

حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها

ما مصير أسعار اللحوم بعد تحرير سعر الصرف؟.. القصابين تُجيب

هل يحق للموظف جمع إجازاته الإسبوعية؟.. القانون يوضح