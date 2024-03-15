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BBC

مدبولي يؤكد دعم مصر لليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه

08:49 م الجمعة 15 مارس 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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(أ ش أ) :

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على دعم مصر لليمن وحكومتها الشرعية والحرص على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها.

ونوه مدبولي - في اتصال تلقاه من رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم الجمعة بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليمن، والحرص المشترك على الدفع بها الى آفاق رحبة من التطور والنماء.

وبحث الجانبان، علاقات التعاون التاريخية والمتينة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد وجهات النظر.

وذكرت "سبأنت" أنه جرت مناقشة التطورات الحالية في البحر الأحمر وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والبيئية على اليمن ومصر ودول المنطقة عموما، والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما تبادل مدبولي وابن مبارك خلال الاتصال التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتمنيات للبلدين الشقيقين وشعبيهما وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير والاستقرار والازدهار.

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هذا المحتوى من

Asha
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصر وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني مصر واليمن

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