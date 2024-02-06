تموين القاهرة: مصادرة أكثر من 13 ألف علبة سجائر بـ 600 ألف جنيه في الخليفة

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التموين بمحافظة القاهرة، مصادرة أكثر من 13 ألف علبة سجائر بقيمة 600 ألف جنيه بنطاق حي الخليفة بالمنطقة الغربية للمحافظة القاهرة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة نفذتها مديرية التموين بالقاهرة، اليوم، من قبل إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بتعليمات من ناصر ثابت عبد السلام، وكيل أول الوزارة، مدير المديرية.

وتم التوجه للمحل الكائن بالعنوان شارع العطارين، بمنطقة الخليفة، حيث تم تحرير محضر جنحة جزئي ضد صاحب المحل لمخالفته اللوائح والتشغيل بدون ترخيص وتجميع سجائر وأدخنة بغرض تخزينها والتربح منها وبيعها بالسوق السوداء، فضلًا عن مخالفة قانون حماية المستهلك، وعدم وجود فواتير.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز كمية كبيرة من علب السجائر بلغت 13700 علبة حيث شملت المضبوطات:

- 7000 علبة سجائر ماركة وينستون.

- 1000 علبة سجائر كليوباترا بوكس.

- 3000 علبة سجائر ميريت.

- 2200 علبة سجائر كليوباترا عادية.

وأوضحت مديرية التموين بمحافظة القاهرة، أن قيمة المضبوطات تعادل 600 ألف جنيه.

ووجه ناصر ثابت، مدير المديرية، باستمرار تفعيل الحملات المكثفة ليلًا ونهارًا بقطاعات العاصمة الأربعة، لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة وبأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

كما شدد على ضرورة التأكد من ثبات الأسعار وعدم السماح باحتكار أي سلعة لبيعها بالسوق السوداء من قبل التجار.