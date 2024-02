حفل توقيع جماعي لإصدارات تنسيقية شباب الأحزاب بمعرض الكتاب

كتب- محمد شاكر:

أُقيم حفل توقيع جماعي لإصدارات أعضاء "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" في الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن محور اللقاء الفكري.

وتنوعت إصدارات أعضاء التنسيقية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والأدبية والنفسية.

وقاد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حفل التوقيع الجماعي، حيث قام بتقديم نبذة عن كل كتاب وعنوانه، مما أتاح للجمهور فهم محتوى الإصدارات قبل التوقيع عليها.

وشارك الدكتور عبد الله الشريف في حفل التوقيع بكتابه "الجيوش الموازية والاستقرار السياسي في النظم السياسية العربية 2008-2019" الذي نشرته دار المعارف.

وقدم الدكتور رامي عبد الباقي أحد المشاركين كتابه "نِدٌّ بِندّ الجزء الرابع" الصادر عن دار زين، إلى جانب إصداراته السابقة.

ولم يغب عن الحدث الدكتور قياتي عاشور الذي شارك بكتابه "المجال العام في مصر" الصادر عن المكتب العربي للمعارف، وقدم أيضًا النائب عمرو عزت إصدارين منفصلين، هما "الإمبراطورة ثيودورا" و"منسا موسى- أعظم رحلة حج في التاريخ" اللذين نشرتهما دار سنابل، بالإضافة إلى طبعة جديدة من كتابه "الشيخ علي عبد الرازق" وعدة إصدارات سابقة.

كما شارك مارك مجدي بكتابه "ماركس والحرية" الذي نشرته دار الأدهم، وأحمد خالد ممدوح قدم مجموعة قصصية بعنوان "طفل من تل أبيب"، الصادرة عن دار سما.

وشارك أيضًا أحمد تامر غانم بكتابه "How To Calculate Your Calories" الذي نشرته دار حروف منثورة.

وشاركت الدكتورة إيناس دويدار في حفل التوقيع بكتابها "الاستبصار"، ودينا توفيق قدمت كتابها "ما وراء الكارير" الصادر عن دار نبراس.

كما شارك محمد البحيري بعنوان "ماعت العدالة القضائية" الصادر عن دار الولاء.

وفيما يخص الدكتور حازم عمر، شارك في الحدث بالطبعة الثانية لكتابه "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. دراسة في النشأة والتطور" الصادر عن دار المعارف.