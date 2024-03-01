التنسيقية تناقش تحديات الصحافة في ظل التحولات الرقمية

القاهرة - أ ش أ

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان "الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية"؛ لمناقشة التحديات والفرص أمام تحول الإعلام التقليدي إلى رقمي، والقدرة على التعامل مع الأدوات التكنولوجية في غرف الأخبار ومدى استعداد الصحفي والمؤسسات لتلك الأدوات، وكيفية تعبير النخبة الصحفية في مصر عن شواغل الصحافة.

‎وأوصى المشاركون بضرورة عمل برامج تدريبية شاملة لمواكبة التطور التكنولوجي فيما يخص كل مجالات العمل الصحفي.. مشيرين إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي لقانون نقابة الصحفيين لوجود مواد لا تتناسب مع المرحلة الحالية، فضلًا عن ضرورة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات لتوفير المعلومة للصحفي بشكل يمَّكنه من تطوير المحتوى للنهوض بالوعي الجمعي، مضيفين أنه لابد من أن يؤخذ في الاعتبار أزمة الأجور والتعينات المتوقفة.

‎وأكد المشاركون أن التحول الرقمي لا يعني تجاهل الصحف المطبوعة، ولكن أن يكون هناك تكامل بين الصحافة المطبوعة والإلكترونية، وأوصوا بضرورة إعادة تأهيل الصحفيين وتدريبهم للعمل على تطوير أدواتهم، والاعتماد على الصحافة التحليلية في الصحف الورقية بدلًا من الصحافة الإخبارية.

‎وأشار المشاركون إلى ضرورة البحث عن حلول للتمويل والاستغلال الأمثل لموارد الصحف، والبحث عن مورد ثابت داخل كل جريدة لبناء بنية رقمية حقيقية، والاستفادة من الأرشيف ومراكز دراسات داخل المؤسسات القومية.

‎جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت عدة ورش عمل حول مستقبل الصحافة المصرية والتحديات التي تواجهها، كما قدمت عددًا من الأطروحات القيمة والحلول في تلك الجلسات وبحضور عدد من الضيوف من مختلف توجهات الرأي.

وأدار الجلسة كل من النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب رامي جلال عامر عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وشارك بالجلسة علا الشافعي رئيس تحرير "اليوم السابع"، ومصطفى عمار رئيس تحرير الوطن، ومحمود بسيوني رئيس تحرير موقع "مبتدأ"، والنائبة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، وشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما شارك كل من النواب مارسيل سمير، نادر مصطفى، عماد خليل أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى أعضاء التنسيقية (فيولا فهمي، روحية جلال، لطفي سالمان، فريدة محمد، عمرو خليفة، أسماء عبد الله، نرمين محمد