"زراعة الشيوخ" توصي بخطة للتوسع في زراعة وتصدير النباتات العطرية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن تذليل العقبات للتوسع في زراعات النباتات العطرية.

وأكد النائب رامي جلال، أهمية النباتات العطرية في تشكيل القوة الناعمة لمصر كمدخل ثقافى، مشيرًا إلى أن النباتات العطرية تحتل المركز الخامس في تصدير الحاصلات الزراعية بمصر، وتبلغ مساحتها في مصر ٦٠ ألف فدان.

واستعرض عدد من التحديات أمام التوسع في ذلك القطاع، منها أننا ليس لدينا بيانات احصائية دقيقة، بالإضافة إلي استخدام جائر للمبيدات الزراعية، ومشكلات تتعلق بطرق الجمع والحصاد، إلى جانب تفتيت الحيازات، وافتقادنا لمعلومات عن احتياجات السوق الخارجي.

ودعا "جلال"، إلى إعداد قاعدة بيانات مدققة عن تلك النباتات وتخصيص مساحات في المشروعات الجديدة لها، واستخدام الميكنة الزراعية.

وقال المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، لاسيما وأنه يرتبط بالتصدير وتوفير العملة الأجنبية، مشيرًا إلي ضرورة إعداد دراسة جدوى لكل محصول من النباتات العطرية.

ودعا "الجبلي"، إلى أهمية التعامل مع الملف بشكل متكامل بدءا من الزراعة والخدمات والتصنبع، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، بحيث يكون لدينا في كل منطقة تتميز بزراعات محددة، عدد من مجمعات الخدمات والتصنيع التى تتكامل معها.

وقال النائب عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، نصدر 3.5 مليار دولار حاصلات زراعية طازجة، وأن النباتات العطرية هى الحصان الأسود لمصر في الزراعة في المناطق الجديدة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات من النباتات العطرية يبلغ ٢٨٠ مليون دولار.

وتساءل النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، عن أهمية الاستثمار الزراعي في المحاصيل الاستراتيجية أم النباتات العطرية، وأيهما أفضل للدولة، مشيرًا إلى أن النباتات العطرية من المحاصيل المهمة التي تتطلب خطة واضحة للاستفادة منها بشكل جيد.

وأكد النائب عمرو أبو السعود، أهمية إنشاء مناطق تجهيز قريبة من مناطق زراعة تلك النباتات العطرية.

من جانبه قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين، أهمية تلك النباتات العطرية، نظرًا لأنها لاترتبط بموسم زراعة محدد، وبالتالي يمكن تصديرها طوال العام نظرًا لتعدد أصنافها، مقارنة بالمحاصيل الأخرى التى ترتبط بموسم واحد للتصدير، مشيرًا إلي قيامه بإعداد دراسة جديدة عن كل النباتات الطبية فيى مصر ويبلغ عددها من ٣٣ إلى٣٥ نوع، ووصلت مساحتها نحو ١٣٠ ألف فدان.

وأوصت اللجنة، بخطة للتوسع في زراعة وتصدير النباتات العطرية.