تعديل مواعيد قيام آخر قطارات المترو بهذه الخطوط بدءًا من الغد -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه نظرًا للتجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية من الخط الثالث؛ سيتم تعديل مواعيد قيام آخر القطارات للخط الثالث فقط بالمحطات التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر، وللخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة، ابتداء من غدٍ الأربعاء ٢٨ فبراير.

وأضافت الشركة: يصبح قيام آخر قطار بالخط الثالث فقط في المحطات التبادلية في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وأول قطار في تمام الساعة السادسة والربع صباحًا، مع التأكيد أن التعديل خاص بالخط الثالث فقط دون تعديل أي من مواعيد قطارات الخطَّين الأول والثاني .

وناشد أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي للمترو، في بيان الشركة اليوم الأربعاء، جمهورَ الركاب بالخطَّين الأول والثاني، "التواصلَ معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048، وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg)؛ لتلقي كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع وجود مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقي كل شكاوى المواطنين المتعلقة بكل الجهات وليس مترو الأنفاق فقط" .

وقال بكير إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تتمنى دوام الصحة والعافية لجميع مستخدمي خطوط المترو وجميع العاملين بالشركة وجميع الشعب المصري العظيم، وتتقدم بالتهنئة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك؛ أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات .