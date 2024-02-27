"موازنة النواب": السوق السوداء للدولار تكبدت خسائر فادحة بعد "رأس الحكمة"

كتبت -داليا الظنينى:

قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المضاربين في السوق السوداء للعملة الأجنبية تكبدوا خسائر فادحة بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.

وأوضح أن الفجوة بين السعر الرسمى للدولار والسعر فى السوق الموازى قلت خلال الأيام الماضية.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الثلاثاء: هناك عشرات المليارات من الدولارات خارج الجهاز المصرفي في قبضة المضاربين، منوها أن إجمالي الدين الخارجي لمصر حتى يونيو ٢٠٢٣ وصل إلى 165 مليار دولار.

وأوضح أن مصر تقترب من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، مضيفا أن هناك 848 مليار جنيه قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي.

وأكد أن ما بين عام إلى عام ونصف سينخفض معدل التضخم بنسبة 20 إلى 31%.

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