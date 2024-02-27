استشهاد 7 من الأطقم الطبية بمستشفى العودة في قصف إسرائيلي

(مصراوي)

أعلنت جمعية العودة الصحية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 7 من الأطقم الطبية في مستشفى العودة بتل الزعتر شمالي قطاع غزة وإصابة 12 موظفًا ومتطوعًا جراء قصف إسرائيلي استهدف المستشفى.

وأفادت جمعية العودة، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير عدة أقسام في المستشفى، متهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تعطيل المنظومة الصحية في القطاع منذ اليوم الأول للحرب في الـ7 من أكتوبر.

وقالت جمعية العودة، إن قوات الاحتلال تواصل محاصرة مستشفى العودة إضافة إلى اعتقال مدير المستشفى و3 من الأطقم الطبية.

وحذرت جمعية العودة، من تداعيات التوقف التام لمستشفى العودة على المواطنين في شمال القطاع، مطالبة المنظمات الإنسانية بالضغط على قوات الاحتلال لإمداد مستشفى العودة بالأدوية والمستلزمات الطبية.