بعد تصدره التريند.. حسام موافي يعلن اسم الشخص الذي يقبل يده دائما

كتب- حسن مرسي:

تصدر اسم الدكتور حسام موافي قائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية،، وذلك عقب انتشار صورة تظهره وهو يقوم بتقبيل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين.

وقد أثارت هذه الصورة جدلاً كبيرًا بين المستخدمين، الذين قاموا بنشرها على نطاق واسع، وهي عبارة عن مقطع فيديو لحفل زفاف ابنة الدكتور موافي.

ومنذ ما يقارب الشهر، أوضح الدكتور موافي في إحدى حلقات برنامجه " ربي زدني علما" على قناة صدى البلد، بأن هناك شخصا واحدا فقط بخلاف والديه يحب تقبيل يديه، وهو البروفيسور جلال السعيد، الذي تعلم منه الكثير في المجال العلمي والأخلاقي، ويعتبره بمثابة الأب الروحي له.

وتابع موافي: "عندنا أستاذ ده اللي علمني الطب وعلمني الأخلاق وعلمني كيفية معاملة المريض وعلمني علم وخلق وكيفية معاملة هو الأستاذ الدكتور جلال السعيد، وهو أستاذي اللي علمني ومن بعد وفاة أبويا وأمي، هو الوحيد في الكرة الأرضية اللي ببوس إيده لما بشوفه لأنه علمني".