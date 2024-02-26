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BBC

الغرف التجارية: نتطلع لإنتاج أول سيارة محلية الصنع في مارس 2025

09:17 م الإثنين 26 فبراير 2024

أرشيفية

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كتب- حسن مرسي:
علق المستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، على مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد الذي يركز على توفير الحوافز اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات وتجميعها بهدف تصديرها للأسواق الخارجية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على السيارات خفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وقال أبو المجد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور"، مساء الإثنين: "نتطلع لإنتاج أول سيارة محلية الصنع في مارس 2025"، مشيدًا بالتجربة المغربية في إنتاج السيارات: "هناك تجارب ناجحة في المنطقة مثل التجربة المغربية".

وتابع المستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية: "في السنة الماضية، أنتجت المغرب 383 ألف سيارة رينو، منها 20 ألف سيارة فقط إنتاج محلي وباقي السيارات كانت للتصدير".

وواصل: "المنطقة الأطلسية في المغرب عبارة عن قلاع صناعية فيها العديد من الماركات وتتوجه المغرب نحو تصنيع السيارات الكهربائية بصورة كبيرة جدا".

شعبة السيارات أسامة أبوالمجد صناعة السيارات

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