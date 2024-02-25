1.2 مليار جنيه حجم استثماراتها.. وزير العمل يتفقد شركة كابسي للدهانات ببورسعيد

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، شركة كابسي للدهانات بمحافظة بور سعيد، وذلك في إطار جولته بالمحافظة، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وبحسب بيان، الأحد، حث وزير العمل، على المزيد من العمل والإنتاج للُمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ،التي يُرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كل أنواع المُساندة، والدعم لتشجيع الإستثمار، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل، وأن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل المزيد من تعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل، والعامل وصناعة بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج، وكان في في استقبال الوزير رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد السيد.

وأوضحت العمل، أن كابسي للدهانات" تعتبر شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 2002، بحجم رأسمال مدفوع 300 مليون جنيه، ورأسمال مُرخص مليار جنيه، وإجمالي إستثماراتها 1.244 مليار جنيه، وعدد فريق العمل بالشركة يصل إلى 1800 موظف ومهندس وعامل، وإجمالي حجم المبيعات يبلغ 6 مليار جنيه سنوياً، من خلال إجمالي مبيعات 91 ألف طن، وأن نسبة التصدير من إجمالي المبيعات تبلغ حوالي 40%.

وأضافت، أنه تبلغ نسبة المبيعات المحلية 60%، كما أن 55% من المنتجات دهانات سيارات، ونسبة 25% دهانات مباني، ونسبة 18% دهانات أعشاب، ونسبة 2% أحبار، كما يجدر بالذكر أن "كابسي للدهانات" لديها 9 فروع توزيع محلية، وعدد 40 وكيلًا وموزعًا محليًا، ويتم التصدير إلى 62 دولة، وتمتلك 4 أسماء تجارية.

وتابعت الوزارة، أنه من أبرز الدول التي يتم التصدير إليها السعودية،ووالإمارات، ونيجيريا، وإيطاليا، وإنجلترا، وأمريكا ، واسبانيا ، ومدغشقر، وتمثل 70% من إجمالي صادرات مصر من الدهانات، وتحتل المرتبة 51 في الترتيب العالمي من حيث حجم المبيعات، وتعتبر أكبر منتج لدهانات السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي الوقت نفسه من أكبر 10 شركات متخصصة في دهانات السيارات بالعالم.