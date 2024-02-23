هل لقاحات كورونا تسبب أضرار صحية للقلب؟.. استشاري يفجر مفاجأة



كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور ماجد عبد النصير، رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، إن هناك أبحاثًا أشارت إلى وجود أضرار صحية سلبية قد تصيب مرضى الجهاز العصبي والقلب جراء تلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا على وجود حالات تعاني من اضطرابات قلبية وتلف عصبي نتيجة للتطعيم.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، عبر فضائية "stc"، مساء الجمعة، أشار عبد النصير إلى أن بعض لقاحات كورونا قد أدت إلى مشكلات عصبية جدية، مع ظهور مضاعفات خطيرة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي والمخ، وذلك بعد مرور عامين على بدء التطعيمات.

أكد رئيس قسم المخ والأعصاب على أن دراسات جديدة كشفت عن تأثيرات طويلة الأمد للقاحات، بما في ذلك مشكلات خطيرة تؤثر على الحبل الشوكي والأعصاب الطرفية.

وأضاف أن المضاعفات تتفاوت حسب استجابة الجهاز المناعي للفرد لكل من الفيروس واللقاح، مشيرًا إلى أن اللقاح يحتوي على جزء من البروتين الخاص بالفيروس.