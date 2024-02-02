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BBC

بالتعاون مع "التموين".. مجموعة حسام عمر تُدشن مركز لوجيستي لتوزيع الدواء بالدلتا

10:51 م الجمعة 02 فبراير 2024

حسام عمر

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افتتحت مجموعة حسام عمر لتجارة وتوزيع الأدوية أكبر مخزن لوجيستي في منطقة الدلتا وتحديداً في طنطا بإجمالي مساحة 31 ألف متر مربع لخدمة شركات الدواء والصيدليات والمستشفيات الخاصة وهيئة الشراء الموحد، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

يأتي ذلك لخدمة منطقة الدلتا بمحافظاتها في القليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط، لخدمة المواطن عن طريق سهولة تخزين وتوفير الدواء بأعلى معدلات السلامة وفقًا لمعايير وزارة الصحة وهيئة الدفاع المدني لتخزين والمحافظة على الدواء.

يذكر، أن المخزن اللوجيستي ينفرد بتغطية كافة مستلزمات القنوات البيعية في منطقة الدلتا عن طريق 3 مخازن لشركات مجموعة المتحدة للصيادلة وشركة الشرق الأوسط وشركة المتحدة للتجارة والتوزيع، لتغطية الصيدليات والمستشفيات وتجار الجملة.

وتمت دراسة الجدوى للمشروع على محورين أساسيين، أولهما البعد الاقتصادي وذلك عن طريق ضغط نفقات التخزين والتوزيع والموارد البشرية النمطية عند التواجد في أكثر من مخزن على مستوى شركات المجموعة، وفي أكثر من محافظة واستبدالها بمخزن لوجيستي موحد يخدم جميع شركات المجموعة ويغطي جميع المحافظات، وثانيهما البعد المستقبلي.

جدير بالذكر أن هذا الاستثمار الضخم من المجموعة هو نتاج للثقة الدائمة لقوة سوق الدواء في مصر ودعم الاقتصاد الوطني وسوق الدواء، فضلا عن حرص المجموعة على المساعدة في تقليل حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع.

حسام عمر توزيع الدواء المستشفيات الخاصة الدلتا

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