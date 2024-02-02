"الإنتاج الحربي": بدء الخطوات التنفيذية لمشروع محطة معالجة المخلفات وتحويلها لطاقة كهربائية

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد روبرت فالك، رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" -أحد أعضاء تحالف رينيرجي جروب بارتنرز، وإسلام رمضان، المدير التنفيذي للشركة، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة؛ لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة).

ورحّب الوزير "محمد صلاح" بوفد "رينيرجي جروب بارتنرز"، وفق بيان الوزارة الجمعة، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي لمواجهة التغيّر المناخي وإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تدعم هذا المجال وعلى رأسها مشروعات إقامة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات.

وأكد صلاح، على حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة.

ونوّه الوزير، إلى أن وزارة الإنتاج الحربي، في إطار التعاون مع شركتيّ "جرين تك" و"أوك"، بدأت في اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع إقامة محطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية والتي سيتم إنشائها بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة؛ بهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ومن جانبه، قام روبرت فالك، رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت"، بإستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات بدء تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مثمناً التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون من شأنه تحقيق أثر إيجابي كبير على البيئة والاقتصاد القومي المصري، كما ثمّن "فالك" جهود الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة خصوصاً النظيفة والمتجددة وحرصها على دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات، معربًا عن تقديره لجهود كافة الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع، كما أعرب عن اعتزازه بكون شركته أول شريك من القطاع الخاص ‏يبدأ المشاركة في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في ‏مصر والتي تعد بداية لنوع جديد من الاستثمار في إدارة المخلفات بمصر.

وبدوره، أشار محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف متابعة مستجدات تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بأبو رواش.

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