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BBC

رئيس قناة السويس: اضطرابات البحر الأحمر "أمر عابر"

07:40 م الثلاثاء 16 يناير 2024

الفريق أسامة ربيع

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كتبت- داليا الظنينى:

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تأثر الملاحة في قناة السويس بسبب الهاجس الأمني والخوف من وجود خطورة حال العبور من باب المندب، منوها أن التأثير ليس على قناة السويس وحدها وإنما على العالم كله.

وأكد أن ما يحدث من اضطرابات فى البحر الأحمر، أمر عابر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: أن قناة السويس هي الأكثر أمانا وسرعة، مقارنة برأس الرجاء الصالح.

وأكد أن طريق رأس الرجاء الصالح يجعل السفن تستغرق وقت أطول يصل إلى 15 يوما ويقابله زيادة في استهلاك الوقود والأجور المدفوعة للعاملين.

وأكمل رئيس هيئة قناة السويس: حجم تأثر الملاحة في قناة السويس خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري بلغ نسبة 30% من حيث عدد السفن، و41 % من حيث الحمولة و41 % من حيث العائدات.

واختتم ربيع: كل الشركات أكدت تعليق العبور في قناة السويس بشكل مؤقت لحين إشعار آخر وليس تحويل دائم.

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الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس البحر الأحمر قناة السويس

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