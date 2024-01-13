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BBC

رئيس هيئة قناة السويس: البحر الأحمر أصبح منطقة حرب

03:24 ص السبت 13 يناير 2024

الفريق أسامة ربيع

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كتب- حسن مرسي:

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن البحر الأحمر أصبح منطقة حرب، لا يمكن توقع نتائج الوضع الجاري في البحر الأحمر.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر 2"، مساء الجمعة، أن شركات الشحن تعد أكثر من سيناريو لمجابهة التوترات الراهنة، لافتًا إلى أنّ هذه التوترات تسببت في انخفاض سلاسل الإمداد وعملية نقل البضائع بنسبة تبلغ 40%.

وأشار إلى أنّ الوضع الحالي أشبه بما كان سائدًا خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذا التأثير يطال التجارة العالمية بشكل كامل وليس فقط قناة السويس بنسبة تصل إلى 50%.

الفريق أسامة ربيع عمرو أديب حركة الملاحة في القناة الملاحة في البحر الاحمر

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