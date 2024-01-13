رئيس هيئة قناة السويس: البحر الأحمر أصبح منطقة حرب

كتب- حسن مرسي:

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن البحر الأحمر أصبح منطقة حرب، لا يمكن توقع نتائج الوضع الجاري في البحر الأحمر.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر 2"، مساء الجمعة، أن شركات الشحن تعد أكثر من سيناريو لمجابهة التوترات الراهنة، لافتًا إلى أنّ هذه التوترات تسببت في انخفاض سلاسل الإمداد وعملية نقل البضائع بنسبة تبلغ 40%.

وأشار إلى أنّ الوضع الحالي أشبه بما كان سائدًا خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن هذا التأثير يطال التجارة العالمية بشكل كامل وليس فقط قناة السويس بنسبة تصل إلى 50%.