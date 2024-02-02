محافظ الجيزة: تقديم جميع التسهيلات لتهيئة المناخ الاستثماري بملف تدوير المخلفات

كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، علي أهمية منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة؛ لمساهمتها بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

ويأتي ذلك؛ تماشيًا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهامة للمنظومة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وقال راشد، وفق بيان المحافظة اليوم الجمعة، خلال تفقده للمدفن الصحي الأمن بشبرامنت، إن الدولة تولي أهتمامًا بالغًا بملف منظومة تدوير المخلفات الصلبة، وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لإنشاء البنية التحتية للمشروع لما له من أهمية في التعامل مع المشكلات البيئية فى إطار عملية التنمية التى تستهدفها الدولة، بما ينعكس على رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ الخلية الأولي ضمن خطة الدولة بإنشاء مدافن صحية لمخلفات القمامة، ومن المقرر أن يشمل المشروع علي ٤ خلايا ضمن البروتوكول الموقع بين وزارت التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمتابعة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع؛ استكمالًا لخطة تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقلة حضارية كبيرة سيكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة بجميع المراكز والأحياء.

وعاين محافظ الجيزة، خلال جولته أحد مشاريع القطاع الخاص التجريبية المقامة لتدوير ومعالجة مخلفات القمامة بطاقة ( ١٠٠٠ طن إلي ١٥٠٠ طن قمامة يوميا ) بالصهر الحراري وتحويلها إلي طاقة كهربائية والمنفذ بمنطقة شبرامنت وذلك للوقوف علي مدى جاهزيته وتقديم التسهيلات اللازمة له لسرعة البدء في المشروع لما له من أهمية في تحسين وخدمة البيئة والاستفادة من القيمة الاقتصادية للمخلفات.

وأكد اللواء أحمد راشد، بأن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لإنجاز مشروعاتهم وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار موجهاً رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة طرح كراسة الشروط للتعاقد مع شركات متخصصة في تدوير المخلفات الصلبة بكافة انواعها والاستعانة بلجنة البت بالتعاون مع الوزارات المعنية وذلك للاستفادة بحجم المخلفات التي يتم رفعها بصفة يومية بكافة قطاعات المحافظة والتي تصل إلي ١٢ ألف طن مخلفات يوميا.

وشدد المحافظ، علي ضرورة رفع جميع المخلفات الكائنة بالمدخل المؤدي للمدفن الصحي بشبرامنت ورفع كفاءته وتطويره لتسهيل حركة دخول سيارات نقل المخلفات المترددة عليه مما يسهم في سرعة إنجاز نقل مخلفات القمامة إليه.

ووجه راشد، بضرورة دراسة توفير موقع بعيدا عن المناطق السكنية يصلح لإقامة نقطة مناولة لتجميع مخلفات القمامة لخدمة مركز ومدينة منشأة القناطر للارتقاء بمنظومة النظافة أسوة بما تم تنفيذه بمراكز كرداسة وأوسيم.