وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل الدورة السادسة لجائزة الدولة للإبداع الصغير

كتبت- داليا الظنيني:

صرحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بأن الدورة الحالية لجائزة الدولة للإبداع الصغير شهدت تزايدًا ملحوظًا وغير مسبوق في عدد المشاركين، إذ بلغ إجمالي عدد المتقدمين للجائزة في فروعها المختلفة ما يفوق 10 آلاف مشارك، ويعد هذا الرقم مؤشرًا واضحًا على الأهمية المتزايدة للجائزة والمشاركة الفعالة فيها من قبل المبدعين الصغار.

أكدت الكيلاني، خلال مقابلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضره المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن الجائزة شهدت مشاركات من أطفال مصريين يقيمون في الخارج لأول مرة، ووصل عددهم إلى ما يقارب 100 طفل، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الهجرة والجاليات المصرية في الخارج.

وشملت فئات الجائزة تخصصات مختلفة، بما في ذلك الكتابة والقصة والشعر والمسرح والعزف والموسيقى والغناء والابتكار العلمي. وتنوعت الأعداد المتقدمة حسب الفئة ونوع التخصص، حيث يلاحظ زيادة واضحة في عدد الإناث المشاركات في مجالي الفنون والآداب، بينما يتزايد عدد الذكور في فئة الابتكار العلمي.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن جوائز الإبداع الصغير توزع وفقًا لمعايير محددة وموضوعية، وتأخذ بعين الاعتبار تنوع الخلفيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمشاركين. وأضافت أن وزارة الثقافة تعمل على رعاية المتميزين ودعمهم وتحفيز قدراتهم الإبداعية في شتى المجالات، وذلك من خلال إقامة حفلات وفعاليات ومعارض مخصصة لهم.

وأشادت بإقبال المواهب الإبداعية من مدن ومحافظات الصعيد والحد الأقصى، فعلى سبيل المثال، بلغ عدد المتقدمين من محافظة أسيوط وحدها 3679 موهوباً، ومن الوادي الجديد 770 طفلاً، ومن شمال سيناء 341 مشاركاً.