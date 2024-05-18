توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سير امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، بعدد من اللجان بمدرسة عبد الله بن رواحة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوراق التعليمية، ومدرسة الأبطال للتعليم الأساسي بنين، بقرية صقيل التابعة لإدارة أوسيم التعليمية؛ للوقوف على الإجراءات المتخذة والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

وأوضح "راشد"، بحسب بيان المحافظة، السبت، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام حوالي 191068 طالبًا وطالبة داخل 967 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ، أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال لعملية الامتحانية، والتأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان، وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.



واطمأن محافظ الجيزة، خلال جولته، على توافر جميع سبل الراحة للطلاب، والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظًا على تركيز الطلاب، مؤكدًا ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

واستمع محافظ الجيزة، لتقييم الطلاب لمستوى امتحان مادة اللغة العربية، مشيرًا إلى أنه قد روعي تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية؛ للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

وبعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برسالة طمأنة لأولياء الأمور خلال التحاور معهم خارج مقار اللجان، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم والطلاب، وأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.



وحرص المحافظ، على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس، موجهًا برفع أي مخلفات أولًا بأول، وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات؛ لمنع أي مصدر للضوضاء حول المدارس وتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء والمراكز؛ لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل على حل أية معوقات قد تواجه الطلاب.

ومن جانبه، أوضح أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.