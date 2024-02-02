تدر مليارات الدولارات.. غرفة السياحة تكشف عوائد تطوير "رأس الحكمة"

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، عن عوائد تنمية منطقة خليج رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

يأتي ذلك، بعد إعلان قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تعكف حاليًا على إنهاء مخطط تنمية منطقة خليج رأس الحكمة لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها بالشراكة مع كيانات عالمية، ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، والذي حدد ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع؛ لاستقطاب ملايين من السكان.

وقال "صادق"، لـ"مصرواي"، في تصريحات خاصة، إن مساحة خليج رأس الحكمة كبيرة جدًا بعمق 7 كيلو مترا في الصحراء، وتتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحر المتوسط بين شرق مدينة العلمين وغرب مرسي متروح، وهي بذلك ملتقي سياحي جذاب.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه يجب تواجد تنمية شاملة بالمدينة سياحيًا؛ لدخول العملة الصعبة إلى البلاد بأرقام كبيرة.

وأشار صادق، إلى أن منطقة رأس الحكمة استراتيجية، ومتوقع لها أن تصبح مصدر دخل لملايين الدولارات إلى خزينة الدولة المصرية.

وأكد، أنه كون لها تأثير كبير ومميز على السياحة المصرية، وتساعد في زيادة أعداد السائحين بشكل كبير على غرار مدينة العلمين الجديدة، ولكن يجب أن يكون هناك مخططات يتم الالتزام بها على غرار مخططات هيئة التنمية السياحية إلى أي شركة أو مستثمر يقوم بالتعمير.

وتابع صادق، أن السبيل الأساسي لتحقيق المُتستهدف من منطقة خليج رأس الحكمة هو اشتراط مواعيد للتنمية، وحال عدم الالتزام بها يتم سحب المنطقة والبحث عن مستثمرين آخرين.

وأكمل عضو غرفة شركات السياحة، أن العالم أجمع يتمني الاستثمار بمصر لما لديها من مميزات متعددة وأماكن استراتيجية.

في الوقت نفسه، كشف مصدر مسئول، عن تفاصيل تطوير مخطط مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالي.

وأكد المصدر، أنه جار التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريباً عن بدء تنمية المنطقة التي تبلغ مساحتها اكثر من 180 كم مربع، وفقا لـ"القاهرة الإخبارية".

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مصدر: نتفاوض مع مستثمرين عالميين لتطوير رأس الحكمة.. وسنعلن التفاصيل قريبًا