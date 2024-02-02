ما حكم صيام النصف من شعبان؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم صيام النصف من شعبان؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "يجوز صيام النصف من شعبان، ومسألة النهى عنه العلماء توقفوا عنه، وقالوا لو الإنسان بدأ صوما ومن عادته صوما الاثنين والخميس يكمل زى ما هو فى شعبان"، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: " لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصُمْه. متفقٌ عليه".

واستكمل: "أنا بصوم كل اثنين وخميس، وصايم أهو فى شعبان وبكرة رمضان، عادى مفيش مشاكل، فالصوم بعد نصف شعبان جائز ويجوز ولا أمر فيه".