استشاري الحساسية والمناعة يكشف أعراض متحور كورونا الجديد

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، حقيقة ما يتردد حول عودة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الفيروس لم يختفى ولكنه أصبح عبارة عن عدة متحورات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أننا نعيش حاليا في فصل الربيع المشهور بالتقلبات الجوية وحدوث العدوى الفيروسية التنفسية.

وأوضح أن هناك انتشار لمتحور جديد من كورونا في أمريكا وأوروبا ولكنه لم يصل مصر حتى الآن.

وأكد أن أعراض الفيروس الحالي المنتشر في أوروبا وأمريكا تماثل أعراض البرد والجهاز التنفسي العلوي مثل احتقان الحلق والكحة الشديدة والسخونية وصعوبة في البلع.

وقال، إن 80 بالمئة من المصابين بأعراض البرد في مصر حاليا يتماثلون للشفاء مع الراحة والسوائل والفيتامينات ولا يحتاجون مضادات حيوية ولا بروتوكولات خاصة.

واختتم، أن من يحتاج التوجه للطبيب هو الذي يعاني من استمرار ارتفاع الحرارة ويواجه صعوبة في التنفس والكحة الشديدة خاصة إذا كان من الأطفال وكبار السن.

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