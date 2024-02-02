أمين الفتوى عن زواج البيزنس: سوق وسلعة

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن هناك ما يسمى بزواج البيزنس، وركيزته الأساسية هي الزواج من منطلق شراكة قائمة على الربحية.

وقال أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، عبر فضائية الناس، اليوم الخميس: "زواج البيزنس الأساس فيه المصلحة، الزوجان يتعاملان على أساس شركة تربح وتخسر، بمعنى سوق وسلعة، والأساس فيه المصلحة.

وأضاف: "المتشددون دعموا زواج البيزنس، وبالتالي أصبح زواج خفيف، "يعني خلصت المصلحة يبقى يفضّ الشركة، ويشوف شركة تانية".