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دار الإفتاء تعلن غدًا أول أيام شهر شعبان لعام 1445هـ

06:36 م السبت 10 فبراير 2024

أرشيفية

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الأحد، هو أول أيام شهر شعبان 1445هـ.

وكانت الإفتاء، أكدت، أن إقامة مجالس الذكر والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المساجد وفي غيرها، بعد تصريح الجهات المختصة بها، مِن العبادات المشروعة، وموافقٌ لِمَا ورد في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وعلماء الأمة المتبوعين وما جرى عليه عمل المسلمين عبر الأعصار والأمصار مِن غير نكير، بشرط مراعاة الآداب الشرعية والتنظيمية للأماكن، بحيث يكون بشكلٍ لا تشويشَ فيه على المصلين والذاكرين وقُرَّاء كتاب الله تعالى؛ وذلك امتثالًا للتوجيه النبوي الكريم في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ» رواه الإمام مالك في "الموطأ"، والإمام أحمد في "المسند". والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأوضحت الإفتاء في وقت السابق، أن رؤية الهلال تكون لجميع الشهور، وليس الشهور المُتعلقة بالعبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

هلال شعبان غرة شعبان استطلاع هلال شعبان دار الإفتاء

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