بعد قليل.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان 1445هـ

كتب- محمد أبو بكر:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد قليل، هلال شهر شعبان لعام 1445 هجرية، عبر لجانها الشرعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وسوف تُعلن دار الإفتاء المصرية، بعد قليل، مدى التحقق من رؤية هلال شهر شعبان من عدمه، وذلك بعد صلاة المغرب 29 رجب 1445هـ.

وأوضحت الإفتاء في وقت السابق، أن رؤية الهلال تكون لجميع الشهور، وليس الشهور المُتعلقة بالعبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وكانت الإفتاء، أكدت، أن إقامة مجالس الذكر والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المساجد وفي غيرها، بعد تصريح الجهات المختصة بها، مِن العبادات المشروعة، وموافقٌ لِمَا ورد في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وعلماء الأمة المتبوعين وما جرى عليه عمل المسلمين عبر الأعصار والأمصار مِن غير نكير، بشرط مراعاة الآداب الشرعية والتنظيمية للأماكن، بحيث يكون بشكلٍ لا تشويشَ فيه على المصلين والذاكرين وقُرَّاء كتاب الله تعالى؛ وذلك امتثالًا للتوجيه النبوي الكريم في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ» رواه الإمام مالك في "الموطأ"، والإمام أحمد في "المسند". والله سبحانه وتعالى أعلم.