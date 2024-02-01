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شخصيات عربية وقيادات صحفية في عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد

10:25 م الخميس 01 فبراير 2024
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (10)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (1)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (4)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (5)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (2)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (7)
  • عرض 19 صورة
    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (8)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (9)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (11)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (12)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (13)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (14)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (15)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (16)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (17)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (18)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (19)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (6)
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    عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد (3)
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تصوير- هاني رجب:

حضر شخصيات عربية وقيادات صحفية عزاء الدكتور حسن فريد، عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد، رئيس التحرير المناوب لمؤسسة "أونا" التي تضم مواقع (مصراوي ويلا كورة والكونسلتو وشيفت)، في مسجد عمر مكرم.

وحرص الشيخ فهد بن حمد وعدد من أصدقاء الفقيد في المملكة العربية السعودية على تقديم العزاء لأسرة الفقيد، كما حضر على حسن رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، والقيادات الصحفية في وكالة أونا للصحافة والإعلام.

وكان الدكتور حسن فريد طبيباً من منسوبي مجمع معشي الطبي بالطائف، واستمرت خدمته لأكثر من 40 عاماً متنقلا في العديد من القطاعات الصحية في المحافظة، والفقيد معروف في أوساط المجتمع بمهاراته المختلفة وأخلاقه العالية، وفقاً لصحيفة المدينة السعودية.

عزاء عم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد عزاء الدكتور حسن فريد أونا الكاتب الصحفي محمد سمير فريد مسجد عمر مكرم الشيخ فهد بن حمد

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