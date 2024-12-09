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مصدر بـ"الكهرباء" يكشف موعد انعقاد مناقشة ميزانيتي القابضة والنقل

06:01 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

الشركة القابضة لكهرباء مصر

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كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه سيتم عقد جمعيتي الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، نهاية الشهر الجاري، نظرًا لارتباطات متعلقة بوزير الكهرباء داخلية وخارجية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر انعقاد الجمعيتين منتصف شهر نوفمبر الماضي على أقصى تقدير.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن اجتماع الجمعية العمومية للشركتين سيناقش الميزانيات خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وما تم إنفاقه من مصروفات وكذلك الإجراءات التي ساهمت في خفض نسب الفقد وزيادة معدلات التحصيل بالإضافة ما تم تنفيذه من مشروعات قومية واستثمارية بنطاق القطاع وخارجه.

ومن المقرر، أن تتضمن ميزانية الشركة القابضة للكهرباء، استعراض ما تم من إجراءات متعلقة بالاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

كما ستتضمن أيضًا تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين طبقًا للتوجه العالمي والمصري، وفي هذا الإطار فقد تم عمل مشروع تجريبي على إحدى الوحدات الغازية بمحطة شرم الشيخ قدرة 48 م.وات أثناء مؤتمر المناخ COP27، حيث تم تشغيل الوحدة بخليط هيدروجين وغازي بنسبة 5% من الحجم مع متابعة خطة الوزارة الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من إجمالى الطاقات المولدة بحلول عام 2035.

القابضة لكهرباء مصر شركة نقل الكهرباء
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