برلمانية تنتقد القرار المنظم لصرف الألبان المدعمة.. والصحة ترد

كتب- حسن مرسي:

أعربت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، عن استياءها من القرار الصادر عن وزارة الصحة الذي ينظم صرف الألبان المدعمة، حيث تم تقليص الفئات المستحقة بناءً على حالات طبية معينة، مما أغفل حالات أخرى تمنع الأمهات من الرضاعة الطبيعية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، أكدت سعيد أن قرار الوزارة تجاهل العديد من الحالات المرضية للأمهات، مشيرة إلى أن الحالات الطبية التي تم ذكرها في القرار أغفلت اضطرابات الغدد الدرقية، التكيس في المبايض، والتهاب ما بعد الولادة.

وأضافت أن الترشيد في صرف لبن الأطفال قد يؤدي إلى صرف ضعف المبلغ في علاج أمراض التقزم وسوء التغذية، كما يحرم شريحة كبيرة من الرضع من الحصول على اللبن الصناعي.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح للأسرة الفقيرة بإنفاق 4 آلاف جنيه لشراء اللبن الصناعي شهريًا.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث الصحة، أن الوزارة أكدت بوضوح أن التوصيات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ومنظمات معنية بصحة الأم تفضل لبن الأم كأفضل تغذية للطفل، حيث يساهم في تعزيز النمو البدني وتقوية الجهاز المناعي.

وأشار متحدث الصحة، خلال برنامج "الحكاية"، إلى أن كل الألبان الصناعية لا تحقق نفس الغرض والاستفادة التي يمنحها لبن الأم، مؤكدًا أن هدف الوزارة هو تشجيع الرضاعة الطبيعية.

وأضاف عبد الغفار أنه في حالة عدم قدرة الأم على الإرضاع الطبيعي لأسباب طبية، يتم الاستعاضة عن ذلك بالألبان الصناعية بحسب الحاجة.

كما أكد أن جميع الحالات التي تعجز عن الرضاعة الطبيعية يتم دعمها طبيًا قبل اللجوء للألبان الصناعية، مشيرًا إلى أن بنود الصرف في القرار تناولت الأمراض والحالات التي تجعل الإرضاع الطبيعي مستحيلاً.

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