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تعيين الحماحمي رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين

06:07 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

الدكتور حمدي الحماحمي

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كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعيين الدكتور حمدي الحماحمي رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وحصل الحماحمي على بكالوريوس هندسة الكهرباء تخصص حاسبات وماجستير ودكتوراه فى إدارة الأعمال وذو خبرة سابقة في مجال صناعة الذهب والأحجار الكريمة.

يأتي القرار في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، قدم الوزير خالص الشكر والتقدير للواء أحمد سليمان رئيس المصلحة السابق على جهوده الكبيرة التي بذلها طوال فترة توليه رئاسة المصلحة، وما تحقق من إنجازات ملموسة خلال تلك الفترة.

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الدكتور حمدي الحماحمي مصلحة دمغ المصوغات والموازين الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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