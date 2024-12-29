قرار جمهوري بتعديل القرار الخاص بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٥٩٧ لسنة ٢٠٢٤، بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۳۱ لسنة ۲۰۲۱ باعتبار صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم من الجهات ذات الطبيعة الخاصة وبتفويض رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الصندوق في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.

ووفقا للتعديل، يستبدل بنص المادة الثالثة المشار إليه، النص من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٢١

(المادة الأولى): يفوض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية فما دونها بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.