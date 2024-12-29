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وزير الري: 60٪ نسبة تنفيذ مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

10:51 ص الأحد 29 ديسمبر 2024
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كتب- محمد نصار:

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن نسبة تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة حتى الآن تتجاوز 60٪.. مشيرا إلى أنه فيما يخص قناطر بحر يوسف، والتي تخدم زمام 850 ألف فدان في محافظات: المنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، تم الانتهاء من تنفيذ المنشأ الخرساني والكوبري ومجموعة بوابات التحكم وتنفيذ منظومة التشغيل الهيدروليكية للقنطرة، ويجري تنفيذ السد الدائم وحائط التوجيه والحماية في الأمام بالستاير المعدنية، والتجارب والتشغيل التجريبي للقنطرة.

كان وزير الري قد تلقى تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية، قال الدكتور سويلم إنه تم تنفيذ قناة التحويلة والسد المؤقت بالستائر المعدنية، وتركيب وتشغيل منظومة التجفيف، والانتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة، ويجري تنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة، وتم تصنيع البوابات ومنظومة التشغيل في اليابان وتوريدها للموقع، كما تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

وأضاف أنه فيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وايراد الدلجاوي، تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية، ومن المقرر تركيب البوابات خلال فترة السدة الشتوية القادمة (يناير 2025).

يذكر أن هذا المشروع الهام يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الري، بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، والذي يهدف لتحسين عملية الري في زمام ١.٦ مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.

مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة وزير الري الدكتور هاني سويلم
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