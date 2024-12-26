دليل تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول مرة - نصائح وتفاصيل

كتب- محمد صلاح:

تستمر شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تغيير العدادات القديمة وتركيب أخرى مسبقة الدفع وذلك في إطار خطة الدولة دعم التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة.

وبحسب بيان رسمي، لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك فإن هناك عدة نصائح مهمة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع تتضمن الآتي:

1- عند تركيب العداد لأول مرة يجب طلب تثبيت العداد بشكل سليم من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد.

2- قبل مغادرة الفني يجب التأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

3- وضع الكارت في العداد قبل أي عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

4- شحن الكارت بالمبلغ الذي سيتم استهلاكه، عبر تطبيق سهل أو عبر أي ماكينات الشحن المختلفة ثم أعد إدخاله في العداد لنقل القيمة واستهلاكها.

خطوات تقليل استهلاك السخان الكهربائي في الشتاء

نوه الجهاز، في بيان، عن خطوات تقليل استهلاك السخان الكهربائي في فصل الشتاء من خلال ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية، وعدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة. وطالب الجهاز المواطنين تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يُخفِّض كفاءة السخان، وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر. كما ناشدت المواطنين شراء السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة) لضمان أقل استهلاك الكهرباء.

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