نشرة التوك شو| حقيقة الحصول على قروض جديدة.. وتحذير عاجل من "الأرصاد"

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

حقيقة حصول الحكومة على قروض جديدة لسداد مستحقات الديون

قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة، منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها

المالية تحسم الجدل بشأن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، للسياسات الضريبية، أنه لن يكون هناك فرض لأي ضرائب أو جمارك جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة.

رئيس "علمية كورونا" يكشف الفارق بين الالتهابات الفيروسية والبكتيرية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن التمييز بين الالتهابات الفيروسية والبكتيرية في الجهاز التنفسي العلوي يعتمد بشكل كبير على تقييم الأعراض السريرية، خاصة طبيعة البلغم

تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الأيام المقبلة - فيديو

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الفترة المقبلة

هل يجوز للمرأة إخراج زكاة المال لعلاج أحد الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تقول:"ابنتي مريضة، وزوجي على قد الحال ولا يملك المال الكافي لشراء العلاج الغالي، فهل يجوز إخراج جزءًا من زكاة مالي لتوفير العلاج لها؟".