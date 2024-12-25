هل يجوز للمرأة إخراج زكاة المال لعلاج أحد الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب

كتبت -داليا الظنيني:

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تقول:"ابنتي مريضة، وزوجي على قد الحال ولا يملك المال الكافي لشراء العلاج الغالي، فهل يجوز إخراج جزءًا من زكاة مالي لتوفير العلاج لها؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه يجوز دفع جزء من زكاة المال لشراء العلاج للبنت، بشرط أن تكون تحت رعاية زوجها.

وأضاف:"نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لها الشفاء العاجل بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعافيها في القريب العاجل، وفيما يتعلق بسؤال السائلة، فإن الأصل في دفع الزكاة أنه لا يجوز دفعها إلى الأصول مثل الأب أو الأم، في حالة وجوب النفقة عليهم، ولكن في حالتك، بما أن ابنتك تحت رعاية زوجها، فهو الذي يجب عليه الإنفاق عليها، وبالتالي يجوز لك أن تدفعي زكاة مالك لها أو لزوجها لشراء العلاج."

وتابع: "طالما أن ابنتك وزوجها في حاجة ماسة للمساعدة، فإن دفع الزكاة لها في هذه الحالة لا شيء فيه، خاصة إذا كان الزوج فقيرًا ولا يستطيع تحمل تكاليف العلاج، فذلك يعد من المصارف المشروعة للزكاة".

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