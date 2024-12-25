رئيس "علمية كورونا" يكشف الفارق بين الالتهابات الفيروسية والبكتيرية

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن التمييز بين الالتهابات الفيروسية والبكتيرية في الجهاز التنفسي العلوي يعتمد بشكل كبير على تقييم الأعراض السريرية، خاصة طبيعة البلغم.

وقال حسني، خلال حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc، إنه إذا كان البلغم الشفاف أو الأبيض غالبًا ما يرتبط بالتهابات فيروسية، فإن البلغم ذو اللون الأصفر أو الأخضر يشير إلى وجود التهاب بكتيري.

وشدد حسني على أهمية تجنب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، حيث أن ذلك يساهم في زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

ولفت حسني إلى أن الإهمال في علاج التهابات الجهاز التنفسي قد يؤدي إلى كحة مستمرة ومزعجة، خاصة لدى الأطفال، حيث تصبح الكحة مصحوبة بصوت "البُحة" نتيجة التهاب الحبال الصوتية والجهاز التنفسي العلوي.

ونصح حسني عند استمرار الكحة لدى الأطفال، بتناول السوائل الدافئة ووضعهم على جهاز البخار.

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