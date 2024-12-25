تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الأيام المقبلة - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن نشاط الرياح حاليا طبيعي بالتزامن مع بدء فصل الشتاء.

وأشارت عضو هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يقل نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق الساحلية غدًا الخميس، لافتةً إلى أنه يومي الجمعة والسبت المقبلين سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وقالت عضو هيئة الأرصاد الجوية:"ارتدوا الملابس الثقيلة والكمامات، واستمرا في تناول السوائل الدافئة، وابتعدوا عن الأعمدة ولوحات الإعلانات والأشجار، ويجب التزام الهدوء التام عند قيادة السيارات».

وأوضحت أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا كبيرا في فترات الليل على مناطق من شمال الصعيد والوجه القبلي، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 3 و4 درجات مئوية، في حين تتراوح درجة الحرارة المحسوسة لهذه المناطق بين 1 و2 درجة، بينما تصل إلى 1 درجة مئوية على مناطق من سيناء ومدينة سانت كاترين.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس الغد؛ سقوط أمطار فى بعض الأماكن على السواحل الشمالية الغربية وهى أمطار خفيفة، تزيد يومى الجمعة والسبت على الوجه البحرى، كما تشهد البلاد انخفاض واضح فى قيم درجات الحرارة.

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