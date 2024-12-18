وكيل "دفاع الشيوخ" يستقبل وفدًا فرنسيًا لتعزيز التعاون البرلماني

كتب- نشأت علي:

استقبل النائب محمد جاد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وفدًا رفيع المستوى من مجلس الشيوخ الفرنسي، في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا.

في مستهل اللقاء، أشاد النائب محمد جاد بالعلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أهمية تطوير التعاون البرلماني لدعم الروابط المشتركة بين الشعبين المصري والفرنسي.

كما نقل للوفد الفرنسي تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، متمنيًا لهم إقامة طيبة في مصر.

أكد النائب جاد أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُعد دولة محورية بفضل سياساتها الحكيمة والمتوازنة، موضحًا أهمية التعاون المصري-الفرنسي في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة والعمل على تخفيف حدة الأزمة هناك. كما دعا الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين، مشيرًا إلى أن مصر، بموقعها الجغرافي المتميز، تُعد سوقًا واعدًا وتلعب دورًا بارزًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، أعرب فرنسوا بانو، رئيس الوفد الفرنسي، عن شكره وتقديره للجانب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا اهتمام رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بهذه الزيارة. وأشاد بالحكمة التي تُظهرها مصر في التعامل مع الأوضاع الإقليمية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والعمل على تحقيق حل الدولتين.

وفي ختام اللقاء، عبّر رئيس الوفد الفرنسي عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، واتفق الطرفان على توجيه نداء مشترك يدعو إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المصري، من بينهم النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية، والنائب هاني نعمة الله، والنائب إيهاب يوسف الهرميل، والنائب إيهاب وهبة، بالإضافة إلى السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.



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