رئيس جامعة القاهرة: المبادرة الرئاسية "بداية" حققت نتائج إيجابية ملموسة

كتب- عمر صبري:

نظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميد الكلية، ندوة تثقيفية تحت عنوان "بداية جديدة للمرأة المصرية نحو مرحلة جديدة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية"، وذلك بمقر الكلية.

وأوضح عبد الصادق أن الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية الإعلام استهدفت تسليط الضوء على المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحداث نقلة نوعية في التنمية البشرية للإنسان المصري، مشيرًا إلى أن المبادرة حققت نتائج إيجابية ملموسة في تنمية الإنسان، وأن للمرأة المصرية مكانة خاصة في المجتمع، حيث لن تتحقق التنمية الشاملة إلا بمشاركة إيجابية من المرأة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ثريا البدوي، عميد كلية الإعلام، إن الدولة المصرية تُطلق العديد من المبادرات التي تدعم المرأة وتدعم دورها المؤثر داخل المجتمع، لافتةً إلى تقلد المرأة العديد من المناصب القيادية الرفيعة التي تقدم خلالها جهودًا في مختلف المجالات، ومشيدةً بدور مركز بحوث ودراسات المرأة بالكلية لدعمه مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة.

وأوضحت الدكتورة نشوى عقل، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية، مشيرةً إلى أن محاور المبادرة تتناول الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة نرمين علي عجوة، مدير مركز بحوث المرأة والإعلام، إلى جهود المركز لتعزيز قدرات المرأة في التنمية وإبراز دورها في مختلف المجالات من خلال ريادة الأعمال، وتشجيع الطلاب على الحصول على منح من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بنشر التوعية ببعض القضايا الجوهرية مثل قضية الغارمات، وأهمية المشاركة المجتمعية، والتوعية الصحية للمرأة كسرطان الثدي، مؤكدةً أهمية دور الشباب في التطوع ضمن المبادرة الرئاسية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وقالت الدكتورة منى الحديدي، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، إن هذه الندوة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وحملة الـ16 يومًا لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرةً إلى الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية لدعم المرأة المصرية من خلال توعيتها بكيفية الحصول على حقوقها، لافتةً إلى بعض الاعتبارات التي ينبغي على الوسائل الإعلامية مراعاتها عند تناول قضايا المرأة، مثل الابتعاد عن التعميم والتحيز، والتركيز على توعية المرأة بقوانين الأحوال الشخصية.

وأشادت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس وخبير الأمن الفكري ببيت العائلة، بجهود مبادرة "بداية" في بناء الإنسان كمواطن صالح صحيًا وتعليميًا ومحبًا لمجتمعه، متمسكًا بقيمه وأفكاره، وقادرًا على الدفاع عنها، وغير خاضع للفكر المتطرف، ويدرك حجم المخاطر المحيطة بالدولة، مؤكدةً أهمية دور المبادرة في الاهتمام بالمرأة المصرية بكافة فئاتها داخل المجتمع، وحرصها على بث الوعي الثقافي للمرأة في تنشئة الطفل.

وأوضحت داليا نبيل، خبيرة التنمية البشرية والمحاضر الدولي، أن مبادرة "بداية" الرئاسية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدةً أن المرأة تقوم بدور مؤثر في المجتمع المصري.

وفي ختام الندوة، تم تكريم بعض المساهمين في التنظيم، وعُرضت عدة فيديوهات تعريفية أعدها طلاب الكلية، إضافةً إلى عرض اسكتش تمثيلي حول أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ودور مبادرة "بداية" في دعم تمكين المرأة.

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