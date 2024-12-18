وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتابعان مخطط تشجير محاور القاهرة الكبرى

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛ لاستعراض الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص مخطط تشجير المحاور بمحافظات القاهرة الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، والتي تتضمن المناطق و المحاور المرورية والطريق الدائرى في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بما يراعي الشكل الجمالى والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها وكذا أصناف الزراعات المُختارة.

حضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس محافظو القاهرة الدكتور إبراهيم صابر ، الجيزة المهندس عادل النجار ، القليوبية المهندس أيمن عطية بالإضافة إلى الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ورئيس اللجنة الاستشارية للتشجير وعدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة والإنتاج الحربي والاستشاريين الدكتور ماهر استينو والدكتور طارق صبحي من شركة أوكو بلان.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومن بينها تعميم الدليل الارشادي المعد من قبل اللجنة الاستشارية لوزارة البيئة ، وكذا إصدار كتاب دوري للمحافظات لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع الجائر لها وضرورة الرجوع إلى اللجنة المشكلة في كل محافظة في هذا الشأن والالتزام بأعمال الصيانة الدورية للأشجار التي يتم زراعتها وكذا التنسيق مع هيئة الاستشعار عن بعد والمجلس الأعلى للجامعات والجهات المعنية بالتكويد لإعداد قاعدة بيانات للأشجار وتكويدها ومراجعة أنواع الأشجار المقترح زراعتها ضمن المبادرة من جانب الاستشارين الذين تم الاستعانة بهم.

ومن جهتها .. أوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم البدء بتشجير الطريق الدائرى المار فى محافظات القاهرة الكبرى ، لذا فلابد من مراعاة عدة اشتراطات كالشكل والتصميم الخاص بتنفيذ عمليات التشجير ، نوع الأشجار المستخدمة ، المياه التى يتم استخدامها لرى تلك الأشجار ، القيام بتكويد تلك الأشجار لسهولة متابعتها ..مؤكدة على ضرورة مراعاة المخططات التى تم إعدادها والالتزام بالدليل الإرشادى.

وشددت الوزيرة ياسمين فؤاد على ضرورة اختيار الأشجار غير المستهلكة للمياه بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية مع دعوة المسئولين عن عمليات الزراعة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بهدف مناقشة وتوضيح الرؤى العامة بشأن الدليل الارشادي وآليات التطبيق..مؤكدة على ضروة تواصل مديريات الزراعة مع شركات مياه الشرب للتأكد من الإمداد بالمياه من خلال تنكات مياه معالجة.

وأشارت إلى أهمية إتاحة الدليل الإرشادى للقطاع الخاص الذى يود القيام بعمليات تشجير فى بعض الأماكن الخاصة به للالتزام بنفس المعايير المتبعة فى الدليل.

ومن جانبها .. أكدت وزيرة التنمية المحلية على مسئولية ودور مديريات الزراعة خلال تنفيذ مخطط تشجير المحاور بمحافظات القاهرة الكبرى والقيام بأعمال استلام الأشجار التي سيتم توريدها للتأكد من أنها تتناسب مع المخطط المطلوب تنفيذه وكذا أعمال الصيانة والمتابعة الخاصة بالتنفيذ بعد ذلك بما يحافظ علي تلك الأشجار ..مشيرة إلى تقديم المحافظات الثلاث لكل الدعم اللازم لتنفيذ هذا المخطط والدراسة التي تم إعدادها بما يسهم في نجاحه والعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الثلاث شهور القادمة.

وبدوره .. تطرق محافظ القاهرة الى الجهود التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع الشركاء المعنيين بالمبادرة الرئاسية لزراعة شارع إبراهيم أبوالنجا بمدينة نصر كتجربة لتعميمها على بعض المناطق بعد اختيار نوعية خاصة من الأشجار المستخدمة ، والتواصل مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى والشركات الخاصة لدعم تنفيذ المخطط كنوع من المشاركة المجتمعية ومراعاة الهوية البصرية.

كما عرض كل من محافظي الجيزة والقليوبية لمجموعة من الاجراءات والتنسيقات التي سيتم اتخاذها قبل البدء في تنفيذ المخطط الخاص بالطريق الدائري بالإضافة إلى عدد من الاحتياجات الضرورية المطلوبة لنجاح عملية التنفيذ وتحقيق الأهداف التي تم وضعها في المخطط.

وتم التأكيد ، خلال الاجتماع ، على أهمية التنسيق وسرعة التواصل بين المحافظات الثلاث وشركات مياه الشرب والصرف الصحى الموجودة بها للتأكد من توفير المياه المطلوبة للزراعة قبل البدء في تنفيذ المخطط الخاص بزراعة الطريق الدائرى وتحديد المناطق التي سيتم زراعتها في نطاق كل محافظة وسرعة وضع تصور نهائي للشكل الخاص بالأشجار كنموذج للطريق الدائرى وكذا التواصل بين المحافظات الثلاث ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات الكبرى بكل محافظة لدعم تنفيذ المخطط للطريق الدائري بالإضافة إلى الاتفاق على استعانة المحافظات بكليات الزراعة فيما يخص الصيانة والمتابعة لتنفيذ المخطط إلى جانب الدور الرئيسى لمديريات الزراعة.

كما تم الاتفاق على استمرار التواصل مع الوزارات الثلاث والاستشاريين وباقى الجهات المعنية بالمبادرة لعقد اجتماع الأسبوع القادم لعرض النتائج النهائية للمخطط للعرض على رئيس مجلس الوزراء للبدء في التنفيذ.