الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار على القاهرة الكبرى في هذا الموعد

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بانخفاض أكبر في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأحد، أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون ملحوظًا خلال فترات الليل، حيث من المتوقع أن تصل قيم درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية، وقد تصل إلى 5 درجات في محافظات الصعيد.

وأشارت غانم إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى من المتوقع أن تصل إلى 21 درجة مئوية، مع انخفاض قيم درجات الحرارة لتصل إلى 18 درجة مئوية بنهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.

وأضافت أن فرص الأمطار من المتوقع أن تبدأ في المناطق الداخلية بشكل ملحوظ أيام الخميس والجمعة، وتمتد لتشمل مناطق القاهرة الكبرى.

وأكدت أنه حتى الآن، تبقى فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى بسيطة، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية للتأكد من حالة الطقس ودرجات الحرارة ونشاط الرياح والأمطار خلال الأيام المقبلة.

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