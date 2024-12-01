هل تصوير الجنة بتقنية الذكاء الاصطناعي يعكس حقيقتها؟.. أستاذ الفقه يوضح

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن الصور التي تُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصوير الجنة ونعيمها قد تكون جميلة، لكنها لا تعكس الحقيقة كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وخلال حواره ببرنامج "مع الناس" المذاع على قناة "الناس"، أوضح تمام أن بعض الأشخاص قد يظنون أن هذه الصور تمثل الحقيقة، مشيرًا إلى أن الجنة لا يمكن تصورها أو تصوير نعيمها بأي وسيلة بشرية.

واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: "فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر".

وأضاف أن الأدوات والبرامج التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي لا تستطيع تقديم صورة دقيقة لما في الجنة، موضحًا أن لغتنا لا تحتوي على كلمات أو صور قادرة على التعبير عن واقع الجنة الذي وصفه الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن ما تقدمه هذه التقنيات هو مجرد تقريب للمعنى، لكنه لا يعبر عن الحقيقة كما وردت في النصوص الشرعية.

وفيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة بشكل عام، أكد تمام أن الإسلام لا يعارض التطور التكنولوجي بل يشجع على مواكبة العصر.

وأوضح أن المنهج الشرعي يتيح استخدام هذه التقنيات طالما كانت تعود بالنفع على المجتمع والأمة، بينما إذا أُستخدمت بشكل يضر بالفرد أو المجتمع فإن ذلك يصبح محرمًا.

وذكر مثالًا عن تحريك الصور وتركيب وجوه أو أصوات لأشخاص على مشاهد مختلفة، مشددًا على أن هذه التقنيات يمكن أن تؤدي إلى خداع الناس أو ترويج الأكاذيب، مما يضر بالمجتمع.

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