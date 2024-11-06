مدبولي: نستهدف خفض التضخم لـ 10% بنهاية 2026

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت خلال زيارتها لمصر أن التضخم في طريقه للانخفاض، حيث تشير التقديرات المبدئية إلى أن التضخم سيصل إلى حدود 16-17% بحلول نهاية العام المالي الحالي 30 يونيو 2025، بعدما كان يقترب من 40%.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة تضخم تبلغ 10% بنهاية عام 2026.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مديرة الصندوق أثنت على مشروع "حياة كريمة" لما يقدمه من تحسين لنوعية الحياة للفئات التي تعاني من العديد من المشاكل.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر بحاجة إلى تحقيق النمو، وأن خطة الحكومة لهذا العام تهدف إلى تجاوز نسبة 4%، حيث تشير التقديرات إلى 4.2%، وهو ما أكدته مديرة الصندوق.